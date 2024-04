Weg mit allen Gasthermen? "Das ist ehrgeizig, aber machbar"

Wegen der zuletzt dramatisch gesunkenen Bauleistung und der weiterhin sehr hohen Nachfrage am Wohnungsmarkt drängen die Bauträger auf ein „Jahrzehnt des gemeinnützigen Wohnbaus.“ In einem offenen Brief an Bund, Länder und Gemeinden verlangen sie ein Maßnahmenpaket. Dazu gehören eine Anhebung und Zweckbindung der Wohnbauförderung sowie eine Garantieerklärung des Bundes für die Kapitalmarktdarlehen der Gemeinnützigen.

KURIER: Die gemeinnützigen Bauvereinigungen haben Bund, Ländern und Gemeinden einen offenen Brief mit einem umfangreichen Forderungsprogramm für den sozialen Wohnbau zukommen lassen. Hat es etwas gebracht?