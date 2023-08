Wechsel zu neuem Stromtarif kann teuer sein

Demnach fährt ein durschnittlicher Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch mit Alternativangeboten in acht von neun Bundesländern günstiger als bei den angepassten Tarifen inklusive Rabatten. In Wien betrage die Ersparnis rund 50, in der Steiermark fast 200 Euro im Jahr. Nur in Vorarlberg schlage der Landesenergieversorger das Alternativangebot um 15 Euro.