Wechsel am Chefsessel: Finanzvorstand Oblin übernimmt die Post

Der gebürtige Villacher und langjährige Finanzvorstand der Post, Walter Oblin (54), übernimmt mit 1. Oktober 2024 den Vorstandsvorsitz in dem mehrheitlich der Republik gehörenden Unternehmen (52,8 Prozent). Der aktuelle Post-Chef, Georg Pölzl (66) scheidet altersbedingt aus. Pölzl hat die Position des Generaldirektors seit 1. Oktober 2009 inne. Im Herbst 2009 kam auch Oblin, der früher ebenfalls beim Berater McKinsey tätig war, zur Post.

Zunächst leitete Oblin den Bereich Strategie und Konzernentwicklung der Post AG. Mit Juli 2012 übernahm er die Funktion des Finanzvorstandes sowie 2019 zusätzlich auch die Verantwortung für die Geschäftsfelder Brief & Werbepost und Business Solutions.

Oblin ist die erste Vorstandsbestellung unter der Aufsichtsratsvorsitzenden Elisabeth Stadler (bis zum Sommer VIG-Chefin). Mit seiner Bestellung setze man auf "Kontinuität gepaart mit stetiger Weiterentwicklung. Als langjähriges Vorstandsmitglied verfügt er über umfangreiche Branchen- und Managementerfahrung, um gemeinsam mit dem Team der Post die Stabilität des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig Wachstum und Innovationen voranzutreiben, die den Konzern nachhaltig in eine erfolgreiche Zukunft führen“.

Pölzl freut sich, dass sein Nachfolger "aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte". Mit Walter Oblin übernehme ein langjähriger Vorstandskollege und Wegbegleiter das Management, der die Post seit 14 Jahren in unterschiedlichen Positionen kennt und den Konzern und seine Mitarbeitern bestens weiterentwickeln wird. "Ich sehe die Österreichische Post auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

Oblin sagt über seine künftige Rolle: "Mein Anspruch ist, auch künftig für Kunden, Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen da zu sein. Wir wollen für unsere Kunden ein modernes, innovatives Logistik- und Technologieunternehmen sein und für unsere Mitarbeiter eine attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin." Die Post werde weiterhin Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit sein und gleichzeitig eine verlässliche Akteurin auf dem Kapitalmarkt.

Walter Oblin wurde am 4. Mai 1969 in Villach geboren und absolvierte das Studium Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der Technischen Universität Graz sowie ein MBA-Studium in den USA. Seinen beruflichen Werdegang startete er 1994 als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Wien. Im Jahr 2000 wurde er dort zum Partner ernannt und übernahm in Folge Führungsaufgaben als Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung sowie im weltweiten Transport- und Logistiksektor von McKinsey. Nach einer Tätigkeit bei einem deutschen CleanTech-Startup kam er im Herbst 2009 als Leiter des Bereichs Strategie und Konzernentwicklung zur Österreichischen Post AG. Mit Juli 2012 übernahm er die Funktion des Finanzvorstandes sowie mit Jahresbeginn 2019 zusätzlich die Verantwortung für die Division Brief & Werbepost.