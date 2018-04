Wasserstoff statt Kohle: Voest testet Co2-freie Produktion

Was hat Wasserstoff mit Energiewende und Klimazielen zu tun? „Sehr, sehr viel“, sagen Voest-Chef Wolfgang Eder, Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber und Siemens-Boss Wolfgang Hesoun unisono. Die Voraussetzung: Die Erzeugung von Wasserstoff muss mit „grünem Strom“, also -frei, erfolgen. Und das kann der Verbund am Standort der voestalpine in Linz gewährleisten. Das Donaukraftwerk Abwinden-Asten liegt in unmittelbarer Nähe der Hochöfen. Dieser Wasserkraftstrom wird in die derzeit noch in Bau befindliche Elektrolyseanalage, die Siemens liefert, geleitet. Dort wird in der Elektrolyse aus Wasser der Wasserstoff abgetrennt, der wiederum Koks im Hochofenprozess teilweise ersetzen soll.

Wird also Stahl bald ohne Einsatz des klimaschädlichen Koks erzeugt? „Nein“, sagt Eder. „Das ist ein sehr langfristig angelegtes Projekt. „Das kann nicht vor 2035 sein.“ Zunächst muss in der 18 Mio. Euro teuren Pilotanlage in Linz erforscht werden, ob das Unterfangen überhaupt gelingt und ob es wirtschaftlich darstellbar ist. Denn derzeit ist die Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Stahlproduktion noch viel zu teuer. Und: Würden alle fünf Hochöfen der Voest in Linz und Donawitz auf Wasserstoff umgestellt, bräuchte man dafür den halben Strombedarf von ganz Österreich.