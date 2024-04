“Sprudelnde Gewinne? Wasser als Investment”

Wasser ist kostbar, manchmal knapp, allzu oft selbstverständlich. Aber darf es auch ein Investment sein? Wie steht es mit Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Ethik? Wenn wir das saubere Wasser dann in Plastikflaschen (!) abgefüllt haben, ergibt sich das nächste Geschäftsfeld, und auch das nächste Umweltproblem. Last but not least gibt es noch jene Unternehmen, die Wasser reinigen, aufbereiten, untersuchen …

Das Geschäft mit dem Trinkwasser – ein heißes Eisen, aber sicher nicht zu heiß für die Experten-Runde, die auf Einladung der Amerikanisch-Österreichischen Gesellschaft dazu diskutieren wird:

Hans Peter Portner, Head of Thematic Equities, Wasser-Experte und langjähriger Investment Manager des Pictet-Water Fonds, Pictet Asset Management

Jan Burger, Senior Director Water, Climate and Sustainability Europe, Coca Cola (zugeschaltet aus den Niederlanden)

Herbert Bauer, General Manager Coca Cola Hellenic Bottling Österreich

Daniel Nutz, Chefredakteur „Der Börsianer Grün“

Jörg Moshuber, ESG Experte, Schoellerbank

Durch den Abend führt Monika Rosen, Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.