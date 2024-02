Was Sie über die Pleite des Kaufhausprojekts Lamarr wissen sollten

9 Millionen Euro

„Beim Verkauf des erst zu 30-40 Prozent fertiggestellten Gebäudes in einer Liquidation ist naturgemäß mit erheblichen Abschlägen von den bisher in der Bilanz aktivierten Werten auszugehen“, so die Anwälte weiter.

Unklar ist, wie viel Geld in die Hand genommen werden muss, um den Bau fertigzustellen. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass ein Fortbetrieb und eine Entschuldung geplant ist. Auf drei Bankkonten der Antragstellerin bei der UniCredit Bank Austria liegen lediglich Guthaben in Höhe von rund 9 Millionen Euro. Dieser Betrag ist an die UniCredit Bank Austria verpfändet und kann mit den offenen Krediten aufgerechnet werden, heißt es.

Indes hat die Stadt Wien keine Handhabe einzuschreiten, weil das Lamarr eine aufrechte Baugenehmigung hat.