Was Ökonomen zum Ausgang der EU-Wahl sagen

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank:

"Das Ergebnis der Europawahl ist kein Schock, sondern die Fortschreibung bekannter, problematischer Trends. Es wird in der EU noch schwieriger, Mehrheiten zu finden. Das belastet die Handelsgespräche mit den USA, die am Ende wohl Autozölle verhängen werden. Das gute Abschneiden der italienischen Lega wird den Haushaltskonflikt mit der EU verschärfen, und in Deutschland steigt nach den schweren Verlusten für SPD und CDU die Unsicherheit über die Zukunft der schwarz-roten Koalition. Trotzdem reagierte der Devisenmarkt moderat erleichtert, weil die Gewinne der EU-Gegner geringer ausfielen als befürchtet."

Holer Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg Bank:

Das Image Europas in der Welt dürfte nicht weiter beschädigt werden, auch wenn die europaskeptischen Parteien hinzugewonnen haben. "Das ist alles in allem kein Ergebnis, das den Rechten die Möglichkeit gibt, die Politik in Europa nennenswert zu beeinflussen", so Schmieding. Die Märkte dürften daher auf das Wahlergebnis nicht groß reagieren.

In Deutschland werde es Fragen geben nach der Zukunft Angela Merkels als Bundeskanzlerin geben. Auch ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die SPD die Regierung verlässt.