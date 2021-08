Was Klimaneutralität bis 2040 für Unternehmen bedeutet

Mit den gigantischen Summen, die in den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft gesteckt werden, sehen viele die Zeit gekommen, in den Technologiewandel im Sinne des Green Deals zu investieren. CO2-Emissionen sollen also reduziert werden, nicht nur im Verkehr (Stichwort E-Mobilität) und der Stromversorgung (Stichwort Erneuerbaren-Ausbau), sondern in der gesamten Volkswirtschaft. Was aber bedeutet die in Österreich bis 2040 geplante Klimaneutralität für die Wirtschaftstreibenden?

In Deutschland gehen anlässlich der allgemeinen Bepreisung von CO2-Emissionen die Wogen bereits hoch. Insbesondere energieintensive Produktionsunternehmen befürchten einen internationalen Wettbewerbsnachteil – und eine entsprechende Regelung ist auch in Österreich geplant.

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln sieht hingegen auch positive Aspekte: Demnach regt Dekarbonisierung langfristig Kostensenkungen an und ist somit gut für die Wettbewerbsfähigkeit.