Was jetzt für und was gegen höhere Zinsen spricht

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch angesichts einer Rekordteuerung in den USA von 8,5 Prozent einen historischen Zinsschritt getan und sogleich weitere Erhöhungen angekündigt. Am Donnerstag zog die Bank of England nach und erhöhte den Leitzins ebenfalls auf ein Prozent, so hoch also wie zuletzt 2009 in der Finanzkrise.