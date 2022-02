Was Facebook Kopfschmerzen bereitet

Imageproblem

Dazu kommt ein schwächelndes Image: Facebook hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, was den Umgang mit Hasspostings angeht. Schwierig auch: Apple hat die Privatsphäreeinstellungen für Facebook bei iPhone-Usern verschärft, was es schwieriger macht, Werbeanzeigen auf Einzelne zuzuschneiden.

Apropos Werbung: Was Börsenexpertin Rosen auch ortet, ist ein zunehmender Konkurrenzkampf der Tech-Giganten Google, Facebook und Amazon. „Sie beginnen im selben Feld miteinander zu konkurrieren: Advertising.“

Amazon legte am Donnerstag gute Zahlen vor, wenn man die hohen Kosten durch Personalaufwand und Investitionen in die Lieferlogistik bedenkt. Der Überschuss im 4. Quartal betrug 14,3 Mrd. Dollar, was vor allem an der Beteilung am E-Autobauer Rivian liegt. Florierend ist das Geschäft mit Speicherplatz und Anwendungen im Web – Tochter AWS steigerte den Umsatz um 40 Prozent auf 17,8 Mrd. Dollar.