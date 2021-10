Was Elektropionier Tesla so erfolgreich macht

Materialengpässe, Lieferkettenchaos, weltweiter Chipmangel: Während die großen Autobauer von Daimler bis Volkswagen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, Produktionen zurückfahren oder abgespeckte Modelle anbieten müssen, fährt Elektropionier Tesla von Rekord zu Rekord. „Where did Elon Musk find the chips?“, fragt sich ein US-Branchenmagazin.

Die Antwort ist vielschichtig, erklärt jedoch viel von Teslas Erfolgsgeheimnis. Der Autobauer ist stark „vertikal integriert“, produziert also sehr viele Teile selbst und hat auch bei den Software-Lösungen für seine Fahrzeuge einen hohen Eigenanteil von geschätzten 60 Prozent (VW: zehn Prozent).