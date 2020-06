Was dürfen Lebensmittel kosten?

Im Vergleich mit Deutschland verweist Auer auf höhere Lohnnebenkosten in Österreich sowie unterschiedliche Mehrwertsteuer-Sätze. Liegt dieser in Österreich bei zehn Prozent, so sind es in Deutschland nur sieben, in Spanien nur vier. Zudem gebe es unterschiedliche Produktionsbedingungen: "Die größte deutsche Molkerei verarbeitet jährlich 6,7 Millionen Tonnen Milch von 11.000 Milchbauern. In Österreich liegt die gesamte Milchanlieferung bei 2,9 Millionen Tonnen von 36.000 Milchbauern." Auch betont Auer den Faktor Qualität: "In Österreich ist die gesamte Milch gentechnikfrei, in Deutschland nicht. Diese Qualität sollte uns schon etwas wert sein."

Warum dann die Kartellbehörde trotzdem wegen Preisabsprachen in der Lebensmittelbranche ermittelt? Auer kommentiert vorsichtig: "Die Kartellbehörde wird sich genau überlegt haben, was sie tut." Fakt sei, dass gestiegene Kosten nicht an die Konsumenten weitergegeben werden könnten: "Eiweißfutter oder Kunstdünger sind zuletzt kräftig teurer geworden. Der Landwirt kann aber nicht der Molkerei oder dem Handel mitteilen, dass er jetzt mehr Geld verlangt."

In Summe würden die Österreicher durchschnittlich nur 12 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Damit liege Österreich unter dem EU-Durchschnitt von 13,5 Prozent. Auer: "Wir sind beim Essen im EU-Vergleich eindeutig unter den billigsten Ländern."