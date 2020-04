Was das Coronovirus mit dem Schoko-Osterhasen macht

Am Donnerstag hat Heindl dennoch 20 seiner 30 Läden wieder geöffnet. Pünktlich vor der Karwoche, der umsatzstärksten Woche im Jahr. In der Hoffnung, dass die Stammkunden das Ostergeschäft am Laufen halten. „In der Wirtschaftskrise 2008 haben wir an Tourismusstandorten verloren, es waren ja keine Touristen in der Stadt. Doch in den Arbeiterbezirken hatten wir Zugewinne. Es ist ja niemand auf Urlaub gefahren.“

Sorgen machen ihm vor allem die Tourismusstandorte, an denen er seine Sissi-Taler oder Mozart-Herzen verkauft. „Allein zum Flughafen Wien haben wir wöchentlich 14 Paletten an die Gebrüder Heinemann geliefert.“ Dass das Geschäft heuer noch auf Normalniveau kommt, glaubt er nicht.