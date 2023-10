Was aus dem Metaverse geworden ist

Datenbrillen, die bei der Wartung von Zügen oder bei Gehirnoperationen unterstützen, 3D-Visualisierungen des Mars oder Schuhe, die ihren Trägern realistische Bewegungen in virtuellen Welten ermöglichen. Österreich ist bei Technologien im Bereich der Virtual Reality (VR), mit denen man in virtuelle Welten eintauchen kann, und der Augmented Reality (AR), mit denen die reale Welt mit virtuellen Objekten und Informationen angereichert werden kann, gut aufgestellt.



Das zeigt auch eine vom Community-Projekt XR Landscape Austria erstellte Bestandsaufnahme der heimischen Szene. Die von Matthias Grabner und Clemens Wasner erstellte Landkarte listet zahlreiche Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Start-ups und Initiativen aus dem Bereich auf. Über 100 Projekte befassen sich mit der Entwicklung von VR- und AR-Technologien. Der Großteil davon aus dem Gesundheitsbereich, der Industrie und der Mobilität. Aber auch bei der Stadtentwicklung und in der Bildung wird zum Einsatz der Technik geforscht.

Lange Forschungstradition

Durch Forschungszentren, etwa dem seit 20 Jahren bestehenden Forschungsinstitut VRVis, der TU Wien, der TU Graz oder der JKU Linz habe sich eine extrem tiefe technische Expertise gebildet, sagt Grabner. „Es sind hoch spezialisierte Unternehmen entstanden, die sich in Nischen eingerichtet haben und organisch wachsen.“



Die hohe Expertendichte hat auch dazu beigetragen, dass sich internationale Firmen aus dem Bereich angesiedelt haben. So unterhält das US-Social-Media-Unternehmen Snap ein Forschungszentrum für die Entwicklung von Datenbrillen in Wien. Das sich Österreich zu einem Hotspot für die Technologie entwickelt hat, zeigt auch das Event AWE Europe. Die größte europäische Fachmesse für den Bereich machte vergangene Woche in Wien Station.