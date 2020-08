Warum viele neue Autos ab Oktober billiger werden

Anfang Oktober wird die neue Berechnungsmethode der motorbezogenen Versicherungssteuer (mVst) schlagend. Die Abgabe orientiert sich künftig nicht mehr allein an der Leistung des Motors (angegeben in kW), sondern berücksichtigt auch die Höhe der CO2-Emissionen. Dies soll Autokäufer dazu motivieren, auf verbrauchsärmere Fahrzeuge umzusteigen.

Das Vergleichsportal durchblicker.at hat sich angesehen, was dies für die Top-20-Modelle in Österreich bedeutet. Ergebnis: Für 16 von 20 Modellen ergibt sich dadurch eine Vergünstigung. Beispiel Skoda Octavia, der meistverkaufte Pkw in Österreich. Hier beträgt die jährliche Ersparnis künftig 217 Euro (mit 110 kw).