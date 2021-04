Warum sich OMV-Boss Rainer Seele verabschiedet

Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ging vor Kurzem übrigens wieder eine Sachverhaltsdarstellung gegen die OMV ein. Thema sind diesmal mögliche Kick-backs in Zusammenhang mit dem Sponsoring der OMV für Putins Lieblings-Fußballklub Zenit St. Petersburg. Es gilt die Unschuldsvermutung. Dossier berichtete, der Klub erhalte von der OMV 25 Millionen Euro, Seele kommentierte die Summe nicht und argumentierte in einem KURIER-Interview mit Imagegründen. Die OMV verkaufe die Hälfte ihres in Russland geförderten Gases im Inland.

WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl bestätigte das Einlangen des Hinweises, die Vorwürfe würden derzeit geprüft.

Wie Seele unliebsame Betriebsräte

los wurde

Sie war die erste Frau an der Spitze des Konzernbetriebsrates der OMV, doch

nach zwei Jahren trat Christine Asperger im Herbst 2020 gleich wieder zurück. Auslöser war ein Bericht des Investigativportals Dossier über die Reisespesen von Konzernboss Seele.

Asperger und ihre Assistentin wurden beschuldigt, die Informationen weitergegeben zu haben. Der Assistentin wurden Betriebsrats-Laptop sowie Diensthandy weggenommen und durchsucht. Asperger wurde aus dem Aufsichtsrat ausgeschlossen.

Die Assistentin hatte tatsächlich, wie etliche andere Mitarbeiter auch, im SAP-System Rechnungen von Seele eingesehen. Laut einem forensischen Gutachten (vom Betriebsrat beauftragt) nur einige Sekunden lang, in dieser kurzen Zeitspanne habe die Assistentin die Rechnungen gar nicht kopieren können.

Beide Betriebsrätinnen waren nervlich stark angeschlagen und in ärztlicher Behandlung. Sie boten ihren Abschied an. Von einem dritten Betriebsrat, der wie seine beiden Kolleginnen zur Einheit in Gänserndorf gehörte, wurde ebenfalls der Laptop konfisziert, er hat das Unternehmen auch verlassen.

Nach einer Niederlage vor dem Arbeits- und Sozialgericht versucht Seele offenbar, weiter gegen eine kritische Betriebsratsfront in der Konzernvertretung vorzugehen. Der neue Vorsitzende Alfred Redlich könnte dabei seine Position bald wieder loswerden.

Die Anwältin des Konzernbetriebsrates, Katharina Körber-Risak, sprach von Plänen des Unter-

nehmens, die Tochtergesellschaft, in der Redlich Betriebsratsvorsitzender ist, in eine andere, größere Gesellschaft einzugliedern. Eine elegante Methode, einen Betriebsrat auszuhebeln. Wenn die Firma nicht mehr existiert, ist Redlich sein Grundmandat als Betriebsrat los und kann logischerweise auch nicht mehr in der Konzernvertretung tätig sein.