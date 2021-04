OMV-Chef Seele: Wie lange noch?

Alfred Stern, erfolgreicher Ex-Chef von Borealis und seit Monatsbeginn im OMV-Vorstand, um die Transformation des Konzerns in Richtung Chemie zu managen, hat einen harten Job vor sich. Seele beteuerte öffentlich seine Wertschätzung für Stern. Doch es gibt konkrete Hinweise, dass Seele im Vorjahr überlegt habe, Top-Manager Stern als Borealis-CEO loszuwerden. Seele soll sich auch in Abu Dhabi in der Vergangenheit nicht sehr freundlich über Stern geäußert haben. Stern ist ein selbstständiger Manager, der kritische Diskussionen nicht scheut.

Auf Gerüchte zu Personalia-Themen könne und wolle man nicht eingehen. Verantwortung dafür müssten jene übernahmen, die diese Gerüchte in Umlauf brächten, sagt dazu ein OMV-Sprecher.

Im OMV-Aufsichtsrat wurde vorgeschlagen, Stern den Aufsichtsratsvorsitz bei Borealis zu übergeben. Doch Seele behält den Vorsitz, begründet wird dies mit Größe und Bedeutung von Borealis.

Aufschlussreich ist, wie die sogenannten „Dotted Lines“, die fachlichen Berichtslinien, verlaufen. Der neue Borealis-Chef, der vormalige OMV-Vorstand und Seele-Vertraute Thomas Gangl, berichtet an Seele. Ihn hat Seele mit einem großzügigen Vertrag ausgestattet. Nur die restlichen Borealis-Vorstandsmitglieder berichten an Stern, der jetzt auch im Borealis-Aufsichtsrat sitzt.

Stern ist also im OMV-Vorstand für Borealis hauptzuständig, kann aber nicht durchgreifen. Da hat Seele die Hand drauf. Diese Verantwortlichkeiten hatten die Vorstandskollegen in der OMV bereits so aufgeteilt, bevor Stern an Bord kam.