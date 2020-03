Warum Politik und Firmen auf Kurzarbeit setzen

Vor gut zehn Jahren, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2009, waren in Österreich mehr als 60.000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Die Kosten dafür wurden in der Folge mit 450 Millionen Euro beziffert. Davon haben laut Berechnungen der Industriellenvereinigung die Betriebe ein Drittel finanziert, 114 Millionen kamen von der öffentlichen Hand und 41 Millionen von den Arbeitnehmern. Im Jahr 2010 waren 23.700 Menschen in Österreich in Kurzarbeit, was dem Staat rund 55 Millionen Euro gekostet hat. Allerdings wurden damit weitere Kündigungswellen verhindert.