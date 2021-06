Warum Notenbanker trotz Inflation weiter Geld drucken

In den USA hat die Inflation im Mai bereits einen weiteren Schub nach oben bekommen. Die Verbraucherpreise haben im Mai 2021 das Niveau des Vergleichsmonats 2020 um 5 Prozent übertroffen und lagen damit höher als von Experten erwartet (4,7 Prozent). Zum Vergleich: Im April hatte die Inflationsrate noch einen Wert von 4,2 Prozent erreicht. Davon unbeeindruckt wollen auch die Experten der US-Notenbank an ihren Geldspritzen für die Konjunktur festhalten. Sie liefern mehr oder weniger die gleichen Argumente wie ihre Kollegen in Europa: Die aktuell hohe Inflationsrate sei auf den pandemiebedingten Wirtschaftseinbruch im Vorjahr zurückzuführen und damit ein temporäres Phänomen. Monat für Monat pumpt die Fed umgerechnet knapp 100 Milliarden Euro in den Markt – und will das weiterhin tun.

Währenddessen rechnet Chinas Notenbank-Gouverneur Yi Gang im laufenden Jahr mit einer Teuerungsrate von unter 2 Prozent. „Natürlich gibt es Unsicherheiten in Bezug auf die Pandemiesituation in Übersee, die wirtschaftliche Erholung und die Konjunkturpolitik“, sagte er. Aber darauf werde man achten.

Die Verbraucherpreise in China waren im Mai mit 1,3 Prozent so kräftig gestiegen wie seit acht Monaten nicht mehr. Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank (Zielwert 2 Prozent) strebt China übrigens eine Inflationsrate von etwa 3 Prozent an.