Warum neue Technologien kein Allheilmittel für die Energiewende sind

Hart ins Gericht sind am Dienstagabend Expertinnen und Experten der Wiener BOKU und der TU Graz mit den derzeit in Österreich eingeschlagenen Wegen Richtung Klimaneutralität gegangen. Als "Irrwege in der Energiewende" wurden etwa die Hoffnungen auf eine umfassende Wasserstoffwirtschaft oder effiziente CO2-Abscheidungen aus der Luft bezeichnet. Dabei dränge die Zeit. "Was wir jetzt nicht entscheiden, ist 2030 nicht realisiert", sagte BOKU-Professor Gernot Stöglehner.

Stöglehner ist Leiter des Instituts für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung und Koordinator des BOKU-Energieclusters, das die Veranstaltung organisiert hatte. "Wir sehen viele Aktivitäten, aber es fehlt ein Überbau: Wir haben keine strategische Planung für die Energiewende. Das halte ich für eine Fahrlässigkeit", kritisierte er das Fehlen von klaren Vorstellungen und koordinierten Rahmenbedingungen. "Zur Zeit sind wir nur am Pflasterkleben. Es muss aber Zielklarheit geben."

Es brauche etwa Änderungen bei Steuern, Förderungen und bei der Raumplanung, ohne die es "Landnutzungskonflikte" geben werde. Darauf zu warten sei dennoch falsch: "Es gibt sinnvolle Dinge, mit denen wir anfangen können. Wir sind nach wie vor am Anfang. Die gesellschaftliche Aufgabe ist riesig!"