Warum man weiter 10.000 Euro (und mehr) in bar hinblättern darf

Das stärkste Argument der OeNB aber dürfte die große Liebe der Österreicher zum Bargeld sein: Knapp vier Fünftel ihrer Zahlungen berappen die Österreicher in bar. Der Wert der in Scheinen und Münzen geleisteten Transaktionen beträgt 58 Prozent aller Zahlungen – so viel wie in keinem anderen europäischen Land.