Warum Finanzbildung vor Vermögensverlust schützt

Dem pflichtet Philip List bei. Er ist Leiter des seit 2016 bestehenden FLIP (Erste Financial Life Park) am Erste Bank Campus in Wien. Dort wird Kindern und Jugendlichen in einer 1500 großen Erlebniswelt der Umgang mit Geld gelehrt. „Finanzbildung ist nicht langweilig, die Inhalte sind wichtig“, sagt List im schauTV-Gespräch. Man profitiert, wenn man sich besser auskennt und so selbstständig in verschiedenen Veranlagungsformen investieren kann.

„Finanzbildung wurde in den Schulen lange vernachlässigt. Es gibt einen großen Aufholbedarf und es wird eine gewisse Zeit dauern, aber ich sehe eine positive Tendenz“, so List. Hinzu komme, dass in Familien zu wenig über Geld gesprochen werde, auch, weil sich die Erwachsenen selbst zu wenig auskennen würden.