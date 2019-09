Warum es zur Brettljausn oft eingelegte Gurken und Pfefferoni aus Indien gibt

Neue Generation an LandwirtenHagenauer beobachtet, dass eine neue Generation von Bauern am Start ist. „Viele haben einen gut bezahlten Brotjob, wollen aber davon unabhängig etwas Besonderes in der Landwirtschaft machen.“ Die Suche nach regionalen Lieferanten wird in den nächsten Jahren aber das Top-Thema bleiben.

„Unser Kapital sind unsere langfristigen Partnerschaften, die wir in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut haben“, sagt Firmengründer Hans Staud. Um den Preiskampf mit der ausländischen Ware macht er sich zumindest in seinem Hauptgeschäft am Brunnenmarkt in Wien Ottakring keine Sorgen. „Unser Kunden wollen eine Spitzenqualität und fragen nicht nach den Preis, das sehe ich jeden Tag in unserem Geschäft.“