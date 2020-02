Warum die Lehre in der Schweiz die erste Wahl ist

5. Kostenteilung

Durch enge Vernetzung mit Schulungseinrichtungen tragen in der Schweiz die Betriebe nur etwa 43 Prozent der Ausbildungskosten, in Österreich sind es drei Viertel. Ein Spezifikum der Schweiz sind die Berufsbildungsfonds. Betriebe, die sich nicht an den Kosten der Berufsbildung beteiligen, müssen Solidaritätsbeiträge bezahlen. Das gibt’s in Österreich erst in Ansätzen in Vorarlberg.