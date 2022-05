Warum die Gemeinnützigen keine neuen Wohnungen bauen

Die Wohnbauförderung sind oft so organisiert, dass die Mittel als Zinsstützung für die Kredite eingesetzt werden. Wenn nun die Kreditzinsen deutlich steigen, so wird man mit zusätzlichen Förderungen einen Teil davon abfangen können. Die steigenden Baukosten können so aber nicht kompensiert werden. Neue Wohnungen der Gemeinnützigen werden daher deutlich teurer.

Die Mieter im gemeinnützigen Wohnbau zahlen in den ersten 25 Jahren keine klassische Miete, sondern sie bedienen die Rückzahlungsraten der Kredite, die für den Wohnungsbau aufgenommenen wurden. Steigen die Zinsen, dann steigen auch die Rückzahlungsraten. Die Arge Eigenheim behauptet, das Problem im Griff zu haben. Man habe Kreditverträge mit fixen Zinsen abgeschlossen.