Warum der Steuerausgleich heuer etwas länger dauern könnte

Seit 2017 lässt sich der Steuerausgleich in Österreich, also die Arbeitnehmerveranlagung online mit wenigen Klicks erledigen. Wenn man keine weiteren Posten wie Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen möchte, ist die Antrag schnell durchgewunken und das Geld landet in wenig Tagen auf dem Konto.