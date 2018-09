Warum der Autopilot sicherer unterwegs ist

Schnellere Taktzeiten und kürzere Abstände zwischen den Zügen: So soll die Zukunft des Zugfahrens aussehen, die für den Fahrgast bessere Verbindungen und mehr Komfort bringen soll. Gelingen kann das durch Digitalisierung, die immer mehr Einzug in die Welt der Bahn nimmt.

Die Häufung von Zugunfällen in Österreich in diesem Jahr kann den Trend zur Digitalisierung nicht aufhalten, ist Christian Diewald, Geschäftsführer von Bombardier Transportation Austria, der Zugsparte des kanadischen Flugzeug- und Bahntechnikherstellers Bombardier, überzeugt. Unfälle wie das jüngste Zug-Bus-Unglück in Graz, der schwere Unfall im Linzer Verschiebebahnhof oder der Zusammenstoß eines Eurocity mit einem Regionalzug in der Steiermark gehen laut Diewald meist auf menschliches Versagen oder mangelhafte Signalanlagen zurück. Durch die Digitalisierung soll das besser werden, auch wenn fahrerlose Züge für viele Passagiere noch unheimlich sind.

„Durch die neuen Zugsicherheitssysteme wird die Bahn eines der sichersten Verkehrsmittel“, sagt Diewald. U-Bahnen würden bereits in mehreren Städten autonom fahren, auch in Wien soll diese Technologie mit der neuen U5 Einzug halten. „Das wird bald von untertags an die Oberfläche schwappen“, glaubt Diewald. Der Zugverkehr an der Oberfläche sei zwar komplexer, doch werde es hier noch eine gewaltige Entwicklung geben. Lokomotiven könnten schon heute autonom fahren. Die gebirgige Topografie Österreichs stelle keine besonderen Herausforderungen an die Digitalisierung.