Warum das mutierte Virus Börsianern nur begrenzt Sorgen macht

Freitag Früh sah es zunächst danach aus, als ob der Black Friday nicht nur zum Tag der Schnäppchenjäger zu Beginn der Weihnachtssaison wird. Sondern auch zu einem schwarzen Freitag an den Börsen. Denn die neue Corona-Mutation sorgte für reichlich Verunsicherung bei den Anlegern. Doch die anfänglichen Kursverluste weiteten sich nicht aus, sodass die Indizes in Europa mit rund drei bis vier Prozent im Minus blieben. Ja, durchaus beachtlich in einem guten Börsejahr wie diesem und es war auch mit minus 4,15 Prozent der größte Tagesverlust für den Frankfurter DAX heuer. In Wien betrug der Verlust fast gleich viel. An den US-Börsen blieb das Minus etwas kleiner.