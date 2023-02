Warnstreiks bei der deutschen Post vor neuen Verhandlungen

Kurz vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post mit neuen Warnstreiks begonnen. Die Proteste seien wie geplant angelaufen, die Beteiligung sei gut, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag. Verdi hatte die Besch√§ftigten auch f√ľr den Dienstag zu deutschlandweiten Warnstreiks in ausgew√§hlten Betrieben aller Arbeitsbereiche der Post aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert angesichts der hohen Inflation eine Lohnerh√∂hung von 15 Prozent f√ľr zw√∂lf Monate. Die Deutsche Post hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als realit√§tsfern abgewiesen.

"Um sowohl attraktive L√∂hne zahlen zu k√∂nnen als auch die Arbeitspl√§tze in diesem Bereich auf Dauer zu sichern, sind Einkommenssteigerungen in der von Verdi geforderten Gr√∂√üenordnung nicht vertretbar", hatte ein Sprecher deutlich gemacht. Das Unternehmen hat angek√ľndigt, in der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag ein Angebot auf den Tisch legen zu wollen.