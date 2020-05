Warimpex: Nettoverlust im ersten Quartal

Dem Büroimmobilien-Entwickler Warimpex haben Abwertungen bei Immobilien wegen der Coronakrise und nachgebende Fremdwährungen im ersten Quartal einen Nettoverlust beschert. Nach 66,5 Mio. Euro Rekordgewinn im gesamten Vorjahr und 11,8 Mio. Euro Periodengewinn Anfang 2019 gab es heuer von Jänner bis März ein Minus von 18,7 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen Donnerstagfrüh mitteilte.

Die Verluste aus der Währungsumrechnung und die Bewertungsverluste bei Immobilien seien nicht zahlungswirksam, wird betont.

Corona-Pandemie

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie habe weltweit zur Neubewertung von Wachstumsaussichten geführt, heißt es zur Erklärung. Dem gegenüber stünden deutlich positive operative Ergebnisse mit einer Steigerung des Gesamtumsatzes, des Bruttoergebnisses vom Umsatz und einem weiter positiven EBITDA, das auch im Gesamtjahr im Plus liegen solle. Man verfüge über "ausreichend Liquidität", so CEO Franz Jurkowitsch in einer Aussendung.