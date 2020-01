Warimpex: Raus aus den Hotels, rein in Büros

Gut. Aber die Nachfrage ist doch da ...

Folian: Der Tourismus wächst derzeit. Aber wenn einmal auch nur eine Stagnation kommt, wird es für viele Anbieter schon problematisch.

Jurkowitsch: Und man muss bedenken, dass die Lohnkosten in der Hotellerie steigen. Das ist ein Dienstleistungsgeschäft, das sehr personalintensiv ist. Diese höheren Kosten können aber nicht an die Kunden weitergegeben werden, das Umfeld ist zu kompetitiv dafür. Ich denke, es gibt kaum einen Markt, der so transparent ist wie die Hotellerie. Jeder, der ein Smartphone bedienen kann, findet Plattformen, auf denen Hotelpreise verglichen werden. Das gibt es nicht einmal bei Lebensmitteln.

Warimpex ist vor allem in Osteuropa aktiv. Ist dort nicht noch mehr Raum für Hotels?

Jurkowitsch: Nein. Die Konkurrenz ist auch im Osten groß. Und die Löhne steigen dort noch stärker als in Westeuropa.

Folian: Warimpex war immer unter den Pionieren. Wir waren die Ersten, die aus Hotels in Prag ausgestiegen sind, wir waren die ersten in Ungarn. Wir gehören auch zu den ersten, die Büros in Sekundärstädten entwickeln, das heißt: außerhalb der Hauptstädte.

Wird Warimpex nun ein reines Büroimmobilien-Unternehmen?