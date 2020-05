Gewinnschub bei Immobilienentwickler UBM im ersten Quartal

Das sei "ein Wert, der uns auch durch eine längere Unsicherheitsphase durchtauchen lässt", meinte UBM-Finanzchef Patric Thate. "In der jetzigen Situation machen sich unsere umsichtige Finanzpolitik und die konsequente Risikominimierungsstrategie der letzten Jahre bezahlt."

Die UBM bereite sich auf alle Zukunftsszenarien vor und habe die aktuelle Development-Pipeline bereits klar priorisiert: Aktuell werden den Angaben zufolge keine neuen Akquisitionen getätigt, und Projekte gehen nur bei entsprechender Finanzierung und Investorennachfrage in Umsetzung.

Fokus Wohnraum

Der Fokus der Pipeline habe sich dabei klar zur Assetklasse Wohnen verschoben, die in der aktuellen Pipeline 50 Prozent ausmache. Büro sei mit den beiden Projekten QBC 1&2 in Wien und FAZ-Tower in Frankfurt mit knapp 20 Prozent in der Pipeline vertreten. Der Hotelanteil habe sich in einem ersten Schritt auf 30 Prozent verringert.

Im ersten Quartal seien auch durch die strategische Partnerschaft mit der Austrian Real Estate (ARE) wichtige Weichen gestellt worden. Sie bedeute für beide Seiten "eine absolute Win-Win-Situation". Die UBM beteiligt sich an einem der größten Stadtentwicklungsprojekte in Wien und die ARE am größten UBM-Projekt in München.