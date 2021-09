Wann kommen die einheitlichen Ladegeräte für Handy und Co.?

Der nun geplante Schritt dürfte iPhone-Hersteller Apple mehr treffen als seine Konkurrenten. iPhones machen in Europa rund ein Fünftel der hier verkauften Handys aus. Eine Umstellung auf USB-C-Anschlüsse würden für Apple erhebliche Kosten bedeuten. Entsprechend heftiger Widerstand kam vom US-Konzern. Man warnte: Ein einheitliches Ladegerät würde der Innovation schaden.

Ein Argument, das Barbara Thaler, selbst Unternehmerin in Tirol, so nicht gelten lassen will: „Wir reden hier vom letzten Teilstück eines Kabels. Da sollte man schon eine Norm hinkriegen, die die Innovationskraft nicht einschränkt.“