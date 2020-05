Reger Zulauf bei Staudinger-Berufung

Staudinger gab zu seinem Vermögen an, das Geld "bis zum letzten Groschen" in die Firma und Projekte zu stecken. Netto blieben ihm zwischen 200 und 1.000 Euro im Monat. Über einen initiierten freiwilligen "Sparverein" sei die Summe von 500.000 Euro zusammengekommen, um die einstige Werkhalle von Ergee in Schrems aus der Konkursmasse zu kaufen. Der Gebäudewert liege heute bei fünf Mio. Euro, der Verkehrswert allerdings niedrig, spielte er wieder auf die Krisenregion an. Die Eigenkapitalquote reiche heute an die 50 Prozent, es gebe mehr Darlehensgeber als Bedarf. Und: "Bevor ein Einleger was verliert, verlier' ich mein Eigenkapital", sagte der Unternehmer.

Die Angst vor Banken sitze ihm seit 1999 im Nacken, als ihm - bei einem Jahresgewinn von fünf Mio. Schilling - von seiner Bank ohne Rechtfertigung der Kreditrahmen gekürzt worden sei, meinte Staudinger. 2003 startete er sein Finanzierungsmodell, mit dem sich der Umsatz verdreifacht habe. In Zeiten des Lehman-Konkurses und der Bankenkrise sei man zum regionalen Fahnenträger, zum jobschaffenden Sympathieträger geworden.

Zehntausende in der Kreditklemme

Zehntausende KMU würden unter der Kreditklemme leiden, "das ist die Realität", meinte Staudinger. Von 23 Millionen KMU europaweit habe nur ein Drittel Bankkredite, ein weiteres Drittel brauche kein Geld - und ebenfalls ein Drittel, also "acht Millionen KMU, finanzieren sich so wie wir." Was ihm im Waldviertel - neun Jahre lang von der FMA unbehelligt - gelungen sei, sollte für alle KMU legal möglich werden. Bei allem Verständnis für die Anliegen führte Wartecker mehrmals von der allgemeinen gesellschaftspolitischen Frage auf den Fall zurück.

Distelberger bezeichnete die Verhandlungsführung nach dem Termin als sehr moderat und entgegenkommend. So einen Publikumsandrang habe er beim UVS noch nie erlebt, meinte der Richter.