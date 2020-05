10.000 Euro Strafe für GEA-Chef

Staudinger selbst gibt sich nach wie vor kämpferisch: "Ich gehe, wenn's sein muss, ins Gefängnis", sagte er Dienstagabend. Er selbst befindet sich derzeit auf Afrikareise, bei von ihm unterstützten Spitälern in Tanzania, wie das Schuh-Unternehmen GEA mitteilte. Staudinger reagierte demnach "erstaunt, aber gelassen" auf die Ablehnung der aufschiebenden Wirkung für seine Beschwerde. "Nach dem Gesetz kann die FMA meine Firma schließen, wenn ich den FMA-Bescheid nicht befolge", so Staudinger. "Dass das in den Augen des Verfassungsgerichtshofs kein unverhältnismäßiger Nachteil ist, finde ich erstaunlich."