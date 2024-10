Währungsfonds ist für Österreich etwas optimistischer

Die Aussichten fürs kommende Wirtschaftsjahr sind nicht rosig, aber besser als heuer. Wie bekannt, ist das laufende Jahr wie auch schon das Vorjahr von einer Rezession geprägt. Ab 2025 geht es wieder aufwärts, wie nun auch der Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner Herbstprognose mitteilt. Und zwar sogar um eine Spur besser als Wifo und IHS vor Kurzem prognostiziert haben. Für heuer erwartet der IWF zwar ebenso einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent. Für nächstes Jahr rechnet er aber mit einem realen BIP-Wachstum von 1,1 Prozent (Wifo 1,0 Prozent, IHS 0,8 Prozent).

Punkto Inflation gibt sich der IWF etwas pessimistischer. So soll es heuer einen Anstieg um 3 Prozent und dann 2,5 Prozent im Jahr 2025 geben. Wifo und IHS prognostizierten zuletzt eine Inflationsrate von 3,1 bzw. 3,0 Prozent (2024) und 2,2 bzw. 2,4 Prozent (2025).

Deutschland

Für Deutschland, Österreichs wichtigstem Handelspartner, rechnet der IWF für heuer mit einer Stagnation, 2025 sei mit einem Wachstum von 0,8 Prozent. Die bisherigen Prognosen aus dem Juli wurden damit um 0,2 bzw. um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Der IWF verwies auf die anhaltende Schwäche der Industrie, Folgen der finanziellen Konsolidierung und Problemen auf dem Immobilienmarkt. In allen anderen großen Industrienationen läuft es derzeit besser als in Deutschland.

Wachstumstreiber für die Weltwirtschaft bleiben Indien, China und die USA. Insgesamt rechnet der IWF 2024 und 2025 mit einem globalen Wachstum von jeweils 3,2 Prozent. Das entspricht in etwa den bisherigen Erwartungen. Die Aussichten für die USA sind besser als bisher erwartet, getragen vom Konsum. Die Eurozone wird dagegen schlechter eingeschätzt, was vor allem, aber nicht nur an Deutschland liegt.