VW muss Klägerin Finanzierungskosten ersetzen

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Dienstag ein weiteres Urteil im VW-Dieselskandal gefällt. Demnach muss der Konzern betroffene Kunden so entschädigen, als hätten sie das Auto nicht gekauft, einschließlich der Finanzierung über die VW Bank. Der Konzern muss der Klägerin also mehr als 3.000 Euro erstatten, die sie für Darlehenszinsen und eine Kreditausfallversicherung bezahlt hat.

Das Urteil soll Auswirkungen auf mehrere tausend Verfahren haben, bei denen es durchschnittlich um 2.000 Euro geht. VW bestreitet allerdings, dass der Entscheid auf all diese Fälle übertragbar ist.

Bei Kunden, die beim Kauf ein verbrieftes Rückgaberecht vereinbart hätten, soll es laut dem Konzern nicht anwendbar sein. Wenn die Käufer die Möglichkeit hatten, das Fahrzeug nach Begleichung der letzten Rate zu einem vorher vereinbarten Preis zurückzugeben, sei ihnen kein Schaden entstanden, so die Argumentation.