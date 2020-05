VW: "Können nicht mehr Autos bauen als wir verkaufen können"

Dauert es nun länger, Autos zu fertigen?

Wir haben die Produktionsdauer pro Auto leicht verlängert. Dies liegt an den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, aber vor allem auch an den Absatzeinbrüchen in Europa. Wir können nicht mehr Fahrzeuge bauen als wir auch verkaufen können. Derzeit liegt unser Produktionsvolumen in unseren europäischen Standorten im Vergleich zum Vorkrisenniveau zwischen 35 und 50 Prozent.

Und wann konkret wollenSie wieder bei 100 Prozent sein?

Grundsätzlich können wir unsere Standorte innerhalb von vier Wochen an die Kapazitätsgrenzen steuern. Bevor wir diesen Schritt aber überhaupt in Erwägung ziehen können, müssten sich zunächst die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verbessern. Aufgrund der Krise liegen die internationalen Automärkte, mit Ausnahme China, derzeit am Boden. Allein in Europa ist der Markt im April um rund 80 Prozent eingebrochen. Der Handel und die Zulassungsstellen haben zwar jetzt wieder geöffnet, doch noch sind die Kunden zurückhaltend.