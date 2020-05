VW stoppt Auslieferung des Golf 8 wegen Softwareproblemen

Volkswagen habe deshalb bereits am Donnerstag einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen. "Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfen wir das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen."

In den nächsten Tage stehe eine Entscheidung des Kraftfahrt-Bundesamtes ( KBA) über einen Rückruf und einer Abhilfemaßnahme per Softwareupdate an. Wie viele Fahrzeuge von dem Problem betroffen seien, könne man derzeit nicht sagen, erläuterte ein VW-Sprecher. Trotz der neu aufgetretenen Schwierigkeiten solle der Golf 8 in Wolfsburg weiter produziert werden. Die fertigen Wagen sollten dann bis zum Softwareupdate zwischengeparkt werden. Als erstes hatte der "Spiegel" darüber berichtet.