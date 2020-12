VW-Aufsichtsrat zieht Sitzung auf heutigen Montagabend vor

Der 62-Jährige Diess hat mehrfach klargemacht, dass er die aus seiner Sicht verkrusteten Strukturen in Wolfsburg aufbrechen und Volkswagen flexibler machen wolle, um in der Transformation der Branche zu bestehen. Wiederholt kam es dabei zum Streit mit Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, aus dessen Sicht Diess selbstherrlich agiert. Audi-Betriebsratschef Peter Mosch sagte der "Augsburger Allgemeinen" vergangene Woche indes, er rechne damit, dass Diess zu Kompromissen bereit sei. "Niemand will, dass Diess aufhört." Es gebe auf Arbeitnehmerseite keine Forderungen, dass der Volkswagen-Chef frühzeitig gehen solle. "Wir wollen mit Diess die nächsten Jahre weiterarbeiten", sagte Mosch, der auch im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung stehe jedoch nicht zur Debatte.

Diess war Anfang Juni knapp einer Entlassung entgangen, nachdem er dem Aufsichtsratspräsidium bei einer Managementtagung "Straftaten" vorgeworfen hatte. Damals war sein Wunsch nach einem neuen Vertrag durch einen Magazinbericht öffentlich geworden. In der Folge musste sich Diess beim Aufsichtsrat entschuldigen, verlor aber die Verantwortung für die Hauptmarke VW, die er bis dahin neben seinen Aufgaben als Konzernchef leitete.