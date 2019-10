VW-Abgasskandal: Anzeige gegen Verkehrsministerium

Da seit 2015 mehrere Minister im Verkehrsressort verantwortlich waren, will Poduschka seine Anzeige nicht gegen eine bestimmte Person richten. Er hofft aber, dass Übergangsminister Andreas Reichhardt oder sein noch zu bestimmender Nachfolger in der neuen Regierung tätig werden. Poduschka schließt auch Amtshaftungsklagen nicht aus.

Das Ministerium hat bereits am Freitag einen Vorwurf des VSV auf Untätigkeit zurückgewiesen. Österreich liege bei den Pkw-Rückrufen europaweit an dritter Stelle. Nur mehr deutlich weniger als zehn Prozent der 400.000 betroffenen Fahrzeuge seien noch auf Österreichs Straßen unterwegs. Bei mehreren überprüften Fahrzeugen sei keine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt worden so Sprecherin Elisabeth Hechenleitner.