Abgasskandal könnte VW weitere 77 Milliarden Euro kosten

Massiver Wertverlust

Aber viel schwerwiegender sind die Schadensberechnungen der Anklagebehörde. Geht der österreichische Verein für Konsumenteninformation in seinen Sammelklagen gegen VW von einer Wertminderung in Höhe von 20 Prozent aus, so wird in Deutschland das Doppelte als Schaden angenommen. Mehr noch: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig kommt im schlimmsten Fall – sprich: die betroffenen neun Millionen Pkw verlieren ihre Zulassungen – auf einen Schaden von bis zu 77 Milliarden Euro. Selbst wenn es VW schaffen würde, Millionen betroffene Diesel-Pkw nach Afrika zu verfrachten, würde dort laut Anklage der Gebrauchtwagen-Markt zusammenbrechen.