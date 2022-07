VSV klagt Grünwelt Energie wegen einseitiger Kündigungen

Der VSV hatte zuletzt auch den Energielieferanten MAXenergy auf Schadenersatz verklagt, weil dieser im Herbst 2021 trotz einer Preisgarantie von 18 Monaten zahlreiche Kunden nach 12 Monaten Mindestvertragsdauer gekündigt hatte. Das Bezirksgericht Dornbirn hat MAXenergy in einem ersten Grundsatzurteil in 25 verbundenen Fällen zu Schadenersatz verpflichtet. MAXEnergy hat angekündigt, in Berufung zu gehen.