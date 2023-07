Vorbereitung auf den Trinkwasser-Notfall

Regionale Unterschiede

Allerdings gibt es bei der Trinkwasserversorgung große regionale Unterschiede. Laut dem Kärntner Landesrat Daniel Fellner werden in die langfristige Versorgung der Kärntner Bevölkerung 100 Millionen Euro investiert. Es kommt auch immer wieder vor, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Trinkwasser zu sparen. Also etwa auf das Autowaschen oder das Befüllen des Swimmingpools zu verzichten. Für Swimmingpools werden fünf Prozent des Gesamtbedarfs an Trinkwasser verbraucht.

Im Falle eines Trinkwassernotstandes entscheiden die Bezirksverwaltungsbehörden, wer auf einen Teil seiner bisherigen Wasserversorgung verzichten muss.

93 Prozent der Bevölkerung werden von kommunalen Wasserversorgern, Wasserverbänden oder Wassergenossenschaften beliefert. Nur sieben Prozent beziehen ihr Wasser von privaten Einzelversorgungsanlagen.

Den größten Wasserbedarf haben Industrie und Gewerbe. Die Landwirtschaft verbraucht vier Prozent. Allerdings werden zusätzliche Bewässerungsanlagen gebaut. Derzeit werden rund 115.000 Hektar an Agrarflächen künstlich bewässert. Laut Prognosen wird die Fläche in den kommenden Jahren auf 220.000 Hektar steigen. Von Trockenheit betroffen sind landwirtschaftliche Gebiete in Nordostösterreich. Das Marchfeld in Niederösterreich wird durch den Marchfeldkanal bewässert. Das Wasser dafür kommt aus der Donau.