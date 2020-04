Vorarlberger Märkte bleiben auch nach Ostern geschlossen

Die Grünschnittabgabe soll nach Ostern aber wieder möglich sein. In Gemeinden, in denen der Bedarf hoch ist, können ab nächstem Dienstag die Grünabfallsammelstellen geöffnet werden. Grünschnitt sollte allerdings nur dann angeliefert werden, "wenn es unbedingt notwendig ist", appellierte Rainer Siegele, Mitglied des Gemeindeverbandspräsidiums, an die Solidarität der Vorarlberger Bevölkerung.

Mindestabstand

Da Grünschnitt für den Garten kein hygienisches Problem sei, könne er noch länger dort gelagert werden. Selbstverständlich gilt auch bei der Abgabe von Grünschnitt der Mindestabstand von einem Meter. Auch das gründliche Händewaschen nach der Abfallentsorgung sollte nicht vergessen werden.

"Strengstens verboten" ist laut Siegele das Verbrennen von Grünschnitt und Holz im Freien, davon ausgenommen sind lediglich Lager- und Grillfeuer. Ebenfalls untersagt ist das Abladen von Grünschnitt im Wald, an Bächen oder auf Wiesen.