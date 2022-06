Vorarlberger Kfz-Händler sehen sich in prekärer Lage

Die Vorarlberger Fahrzeughändler sehen ihre Branche in einer prekären Lage. "Der Markt bis Mai ist - im Vergleich mit dem bereits sehr schlechten Jahr 2021 - um über 20 Prozent eingebrochen", sagt Fachgruppenobmann Rudi Lins.

"Existenzbedrohend"

Durch die Lieferengpässe werde die Situation für zahlreiche Betriebe noch heuer "existenzbedrohend", man brauche dringend staatliche Unterstützung, zumal sich die Lage weiter verschärfen werde.

Die Gründe für die Lieferprobleme seien vielfältig und hätten ihren Ursprung in der Pandemie, zu Halbleiter- und Rohstoffmangel kamen unterbrochene Lieferketten durch den neuerlichen Coronaausbruch in Asien und nun der Ukraine-Krieg. "Bei einem mittelgroßen Händler bedeutet der Ausfall von 300 Neuwagen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von 450.000 Euro, dadurch lassen sich die Kosten kaum oder gar nicht decken", so Lins.

Hoher Aufwand

Hier fielen vor allem die Personalkosten ins Gewicht. Diese könnten nicht durch Kurzarbeit kompensiert werden, weil man aufgrund der Verschiebungen einen hohen Erklärungs- und Betreuungsaufwand habe.