Studie: E-Fuel-Autos viel weniger umweltfreundlich als Elektroautos

Autos, die mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden, sorgen w├Ąhrend ihrer gesamten Lebensdauer im Vergleich zu herk├Âmmlichen Benzin- oder Dieselfahrzeugen nur f├╝r minimale Einsparungen an CO2-Emissionen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die von der Expertenrunde "Transport and Environment" am Donnerstag ver├Âffentlicht wurde. T&E ist die Dachorganisation von nicht staatlichen 53 europ├Ąischen Organisationen, die sich f├╝r einen nachhaltigen Verkehr einsetzen.

Ineffizienterer Motor

In der Studie wurden die Emissionen eines kompletten Lebenszyklus von Autos berechnet, die im Jahr 2030 gekauft werden, inklusive Herstellung und Betrieb. Ein Fahrzeug, das mit einer Mischung aus E-Fuels und Benzin angetrieben wird, w├╝rde seine Emissionen im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen nur um 5 Prozent reduzieren.

Ein Elektrofahrzeug, das nur mit einer Batterie und Elektromotoren angetrieben wird, w├╝rde dagegen ├╝ber seinen Lebenszyklus 78 Prozent weniger Emissionen verursachen als ein Verbrenner. Berechnungsgrundlage f├╝r den CO2-Abdruck bei Herstellung und Betrieb der Batterieautos war der durchschnittlichen EU-Strommix, der f├╝r 2030 vorhergesagt wird.