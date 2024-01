Von Klosterneuburg nach Wien: Fahrradhersteller woom zieht um

Der Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom verlegt seinen Firmensitz von Klosterneuburg nach Wien. Man habe am bisherigen Standort einfach zu wenig Platz, heißt es laut Onlinebericht auf ORF.at von der Geschäftsführung. In Niederösterreich behält woom lediglich Lagerflächen. 155 Beschäftigte arbeiten ab Ende Februar im 19. Wiener Gemeindebezirk, 7 bleiben in Klosterneuburg.

Nach zehn Jahren in Klosterneuburg sei man räumlich an die Grenzen gestoßen: "Es ist einfach zu wenig Platz: Büro, Lager, Werkstatt, Entwicklungslabor - wir sind hier auf sieben verschiedene Gebäude verteilt. Das ermöglicht kein kompaktes Arbeiten mehr", zitiert noe.ORF.at das Unternehmen. In Wien seien alle Abteilungen unter einem Dach vereint. Mit dem neuen Standort im 19. Bezirk wählte die Firma eigenen Angaben zufolge bewusst die Nähe zu Klosterneuburg, um den Anfahrtsweg für die Beschäftigten nicht allzu stark zu verändern.

