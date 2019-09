So männlich ist die Börse: Nur 15 von 205 Vorständen sind Frauen

Während der Anteil an Frauen in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen in Österreich seit der 2018 eingeführten Quote deutlich gestiegen ist, bewegt sich in den Vorständen nach wie vor eher wenig. Bis Ende Juli 2019 ist die Quote verglichen mit dem Jahresanfang von 13 auf 15 gestiegen, geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY am Montag hervor.

Dem stehen 190 männliche Vorstandsmitglieder gegenüber. Herangezogen hat EY für die Analyse die 62 im WBI ( Wiener Börse Index) notierten Unternehmen Österreichs.