Vom Sofa bis zur Müllpresse: Kika/Leiner-Inventar kommt unter den Hammer

Alle Exponate starten mit Rufpreis von 1 Euro

Die Auktionen umfassen eine riesige Bandbreite an Exponaten – angefangen von klassischen Möbelhaus-Artikeln wie Leuchten, Sofas oder Wohnwänden bis zur gesamten Ausstattung der Filialen, also sämtliche Regalanlagen, Warenpodeste und Deko-Objekte bis hin zu Hub- und Transportwägen, Büromobiliar und Werbetafeln. Wer etwa ein Werbeschild im typischen Leiner-Grün oder einen Kassenverbau im Kika-Rot als Erinnerung ergattern möchte, wird hier fündig. Hinzukommt die Ausstattung der Möbelhaus-Restaurants, von der Theke bis zum Profi-Backofen, von der Spielelandschaft bis zu Großposten an Tellern, Gläsern oder Töpfen. Ob Müllpresse oder Deko-Weihnachtsbaum, ob Kinder-Hochstuhl oder Kühlzelle: Alle Exponate starten dabei bei einem Rufpreis von nur 1 Euro.

Durchgeführt werden die Versteigerungen vom österreichischen Auktionshaus Aurena in Kooperation mit Lenox-Trading, einem Spezialisten für den Rückbau und die Verwertung von Geschäftsausstattung.

